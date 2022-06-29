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НАТО зараз може вирішити: зупинити вбивць, або дозволити їм військову експансію на інші країни, – Резніков

29/06/2022 20:17

Північноатлантичний Альянс раз і назавжди може вирішити питання – зупинити російських вбивць тут і зараз, або дозволити їм військову експансію на інші країни.

Про це в середу, 29 червня, заявив міністр оборони України Олексій Резніков у фейсбуці.

“Сьогодні, під час саміту НАТО – альянсу, створеного задля забезпечення свободи та безпеки, Росія вбиває мирне населення європейської країни. Нищить міста на кордоні з країнами-членами НАТО”, – зазначив він.

Також  Резніков запевнив, що українська армія невпинно переходить на західне озброєння та на сучасні моделі його використання, у той час як Росія стрімко прямує до раннього палеоліту. Втім, Україна потребує більше зброї.

“Російська армія велика і для того щоб знизити загрозу для всього світу, нам треба її зупинити. Альтернативи, схоже, нема. А країна-терорист є, і вона все ще вкрай агресивна”, – наголосив він.

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