Британія виділить 1000 армійців і авіаносець для укріплення східного флангу НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО.

Йдеться про збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців, інформує The Guardian у середу, 29 червня.

Зазначається, що тисяча військовослужбовців не розташовуватимуться безпосередньо в Естонії, де вже перебуває контингент у 1700 людей, але в разі необхідності будуть направлені до Балтійського регіону.

Що стосується авіаносців, яких у Великої Британії два, то вони будуть залучатися до укріплення східного флангу НАТО за принципом ротації, уточнив Воллес.

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