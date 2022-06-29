Британія виділить 1000 армійців і авіаносець для укріплення східного флангу НАТО

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив про плани зміцнити східний фланг НАТО.
Йдеться про збільшення британського військового контингенту в Естонії на 1000 людей і розміщення в регіоні одного з двох нових авіаносців, інформує The Guardian у середу, 29 червня.
Зазначається, що тисяча військовослужбовців не розташовуватимуться безпосередньо в Естонії, де вже перебуває контингент у 1700 людей, але в разі необхідності будуть направлені до Балтійського регіону.
Що стосується авіаносців, яких у Великої Британії два, то вони будуть залучатися до укріплення східного флангу НАТО за принципом ротації, уточнив Воллес.
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