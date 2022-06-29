Активіст Літинський виграв апеляцію в МВС щодо російської мови в довідках про несудимість

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Міністерство внутрішніх справ України програло апеляцію, якою відстоювало обов’язкову російську мову в довідках про несудимість.

Таке рішення у середу, 29 червня, ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд, повідомив активіст Святослав Літинський.

Також суд постановив стягнути з МВС витрати на правову допомогу.

“Це означає, що впродовж року МВС за наші ж кошти наполегливо опиралося, аби позбутися російської мови у своїй роботі. До суду я неодноразово просив їх про це листами. Так, довідка про несудимість від квітня 2022 року (на виконання рішення суду) вже є без вимоги заповнення російською, однак МВС один із тих органів, які ще й касацію подадуть, аби відстояти російську мову”, – написав Літинський на ФБ.

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