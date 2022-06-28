Зеленський переговорив зі Столтенбергом перед самітом НАТО

Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Про це він повідомив у Twitter у вівторок, 28 червня.
“Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам”, – написав Зеленський.
Провів телефонну розмову з Генсеком НАТО @jensstoltenberg. Скоординували позиції напередодні Мадридського #NATOSummit. Наголосив на важливості потужної ПРО для України для запобігання російським терактам. #StopRussia
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 28, 2022
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