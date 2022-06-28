У порту окупованого Бердянська – вибухи

У порту тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунали вибухи.
Про це ввечері в вівторок, 28 червня, інформує пресслужба Бердянської міськради.
“У порту пролунало два гучних вибухи поспіль”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що загарбники не інформували про те, що вони проводять роботи з розмінування.
“Цілком ймовірно, що це щось “незаплановане”, – зазначили у міськраді.
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