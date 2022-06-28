“Ми вб’ємо кожного, хто прийшов на нашу землю”: українські хакери в День Конституції зламали Росреєстр і Рособоронпром

Українські хакери та їхні соратники за кордоном у День Конституції зламали сайти Росреєстру (Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії) та Рособоронекспорту і розмістили на першій сторінці попередження російським окупантам.
Скріншот надвечір 28 червня поширюють у соцмережах.
Хакери оприлюднили на Рособоронекспорті цитати з 2-ї та 65-ї статей Конституції України:
“Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною…
Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України”.
“Ми вб’ємо кожного, хто прийшов на нашу землю”, – сказано також у повідомленні.
Нижче додаються подяки причетним та гасла: “Слава Україні та її героям! Слава нації, смерть Російській Федерації!”
Російське інформагентство “Інтерфакс” констатувало, що сайт Росреєстру зазнав хакерської атаки, після 17-ї години до нього не було доступу. У Росреєстрі переконують, що системи безпеки порталу працюють нібито у штатному режимі, а дані користувачів сайту захищені.
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