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“Ми вб’ємо кожного, хто прийшов на нашу землю”: українські хакери в День Конституції зламали Росреєстр і Рособоронпром

28/06/2022 20:09

Українські хакери та їхні соратники за кордоном у День Конституції зламали сайти Росреєстру (Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії) та Рособоронекспорту і розмістили на першій сторінці попередження російським окупантам.

Скріншот надвечір 28 червня поширюють у соцмережах.

Хакери оприлюднили на Рособоронекспорті цитати з 2-ї та 65-ї статей Конституції України:

“Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною…

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України”.

“Ми вб’ємо кожного, хто прийшов на нашу землю”, – сказано також у повідомленні.

Нижче додаються подяки причетним та гасла: “Слава Україні та її героям! Слава нації, смерть Російській Федерації!”

Російське інформагентство “Інтерфакс” констатувало, що сайт Росреєстру зазнав хакерської атаки, після 17-ї години до нього не було доступу. У Росреєстрі переконують, що системи безпеки порталу працюють нібито у штатному режимі, а дані користувачів сайту захищені.

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