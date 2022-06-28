Число загиблих від удару рашистів по Харкову досягло дев’яти

Кількість жертв ракетно-артилерійського удару росіян по місту Харків 27 червня досягла 9 осіб загиблими та 32 – пораненими. Серед поранених – 5 дітей.

Як передає “Новинарня“, про це вранці 28 червня повідомив глава МВС Денис Монастирський на брифінгу в Кременчуці.

За даними прокуратури, поранені діти – хлопчики від 8 до 12 років.

Як зазначив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов, одна дитина в дуже важкому стані.

За процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як відомо, 27 червня близько 18-ї години росіяни вчинили черговий обстріл району Північної Салтівки в Харкові. Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомляв, що всі жертви артобстрілу – мирні мешканці, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках. Була уражена виключно цивільна інфраструктура, зокрема гіпермаркет.

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