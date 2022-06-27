Зеленський взяв участь у саміті лідерів G7

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції в засіданні саміту лідерів “Групи семи”, який триває в замку Ельмау (Німеччина).
Про це офіс президента повідомив у понеділок, 27 червня.
Глава держави подякував державам “Великої сімки” за оборонну та фінансову підтримку України під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації, а також за послідовну санкційну політику стосовно країни-агресора.
“Президент зазначив, що санкційний тиск на Росію має посилюватися, зокрема шляхом обмеження ціни на нафту, яку експортує агресор”, – йдеться в повідомленні.
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