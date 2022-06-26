Україна зараз більше, ніж будь-коли, потребує підтримки Великої сімки, – Джонсон

Борис Джонсон та Володимир Зеленський. Прем'єр Британії не раз за час війни приїздив з візитом до Києва. Фото - ОП

Україна зараз більше, аніж будь-коли потребує підтримки та рішучості країн Великої сімки, тому не час припиняти цю підтримку.

Такий допис з’явився у Твіттері Прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона у неділю, 26 червня, коли почалося засідання лідерів країн G7 в альпійському замку Ельмау в Баварії, ФРН.

Джонсон підкреслив, що Велика Британія залишиться відданою підтримці України і продовжить це робити “на кожному кроці. “Тому що ми знаємо, що їхня безпека – це наша безпека, а їхня свобода – це наша свобода”, – резюмував глава британського уряду.

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