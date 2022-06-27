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Українські специ провели низку успішних диверсій в Росії, – The Times

27/06/2022 12:41

Підрозділ українських Сил спеціальних операцій виконує диверсійні завдання на території Росії у глибокому тилу ворожої армії.

Про це йдеться у матеріалі The Times.

Видання поспілкувалося з неназваним представником української військової розвідки та бійцями з позивними “Красунчик” та “Двадцять другий”.

Точні цілі бійців засекречені, але факт існування таких рейдів пояснює саботаж на російських нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та комунікаційних мережах, пише видання.

За даними журналістів, йдеться про батальйон Шаман. Це прізвисько 10-го загону спецназу, штурмової та розвідувальної частини української військової розвідки. У нього приймають тих, хто проходить виснажливі випробування. Бійці мають навички у дайвінгу, стрибках з парашутом та альпінізмі, пише видання.

Місія батальйону Шаман – знищення інфраструктури, життєво важливої для бойових дій Кремля. Для цього було зроблено кілька таємних рейдів на територію Росії.

Українські гелікоптери пізно вночі, пересуваючись низько над землею, доставляють бійців українського спецназу на територію РФ.

“Найцікавіші місії відбуваються в тилу ворога. Це встановлення вибухівки за лінією фронту, за кордоном”, – розповіли бійці.

За словами “Красунчика”, росіяни під час таких рейдів не знають, що сталося: “Вони часто не можуть повірити, що ми були там”.

І “Красунчик”, і “Двадцять Другий” беруть участь у бойових діях проти російських військ із 2014 року. Вони пройшли тривале навчання, щоб стати бійцями ССО.

Вони беруть участь не лише в атаках у тилу. Також бійці займаються навчанням та інструктажем новобранців, насамперед у підготовці з військової тактики.

На початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну загін кинули захищати аеропорт у Гостомелі, де висаджувалися російські десантники. Після цього їх відправили захищати позиції у селі Мощун, щоб росіяни не перейшли через річку Ірпінь та болота у тій місцевості, яка відкрила б пряму дорогу на північ правобережного Києва. Після відступу російських військ від Києва бійці Шамана переслідували їх і завдавали ударів з тилу, доки вони не перетнули кордон із Білоруссю.

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