США нададуть Україні передові зенітно-ракетні системи NASAMS, – CNN

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Сполучені Штати Америки мають намір найближчими днями оголосити про придбання для України систем протиракетної оборони середньої дальності NASAMS.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує CNN із посиланням на власні джерела.

Президент глава Білого дому Джо Байден раніше заявляв, що Сполучені Штати нададуть Україні “більш досконалі ракетні системи та боєприпаси” для протистояння російській агресії.

Українські офіційні особи зробили запит на систему протиракетної оборони, відому як NASAMS. За словами джерела, українських військових навчать роботі з такими ЗРК.

Також у відповідь на запити України, на цьому тижні США можуть оголосити про іншу військову допомогу, до якої увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси й контрбатарейні радари.

Довідково

NASAMS — зенітно-ракетні комплекси середньої дальності (близько 160 км). Основне призначення – знищення повітряних об’єктів супротивника на середніх та малих висотах за будь-яких метеорологічних умов. Розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.

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