Обстріл Харкова: число жертв зросло до 5, понад 30 поранених

Внаслідок обстрілу російськими військами району Північна Салтівка в Харкові 27 червня зросла кількість загиблих і поранених.
Нову трагічну статистику озвучив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в понеділок.
“…Сьогодні ж відбувся черговий жорстокий обстріл Харкова, Північної Салтівки. На цей час відомо про п’ятьох загиблих, понад 30 поранених, з них п’ятеро – діти. Всі – мирні люди, жодного військового”, – сказав глава держави.
Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов раніше повідомляв, що всі жертви артобстрілу – мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках… Окупанти влучали по дворах, вулицях – виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі”.
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