На тимчасово окупованій Луганщині горить склад боєприпасів. ВІДЕО

У тимчасово окупованому Зимогір’ї на Луганщині горить російський склад боєприпасів.
Відео поширює у понеділок, 27 червня, InformNapalm.
Зазначається, що від позицій ЗСУ до складу понад 50 км.
Зимогір’я — місто районного значення у Слов’яносербському районі Луганської області.
Читайте також:
У тимчасово окупованому Хрустальному на Луганщині горить склад боєприпасів. ВІДЕО
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!