На Донеччині окупанти влучили в людей, що готували їжу надворі: загиблий і п’ятеро поранених

У селищі Новолуганське Донецької області російські окупанти вбили одного і поранили п’ятьох місцевих мешканців, які готували їжу на вулиці.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“За даними слідства, 26-27 червня 2022 року збройні сили РФ вдарили з реактивної артилерії по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах Донеччини.

Зокрема, у с. Новолуганське російські загарбники поранили шістьох цивільних осіб, які за відсутності в селі водо-, газо- та електропостачання готували їжу на вулиці, поблизу від своїх домівок.

У постраждалих діагностовані множинні осколкові поранення та мінно-вибухові травми, один з них згодом помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники атакували міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне.

Потужними ворожими атаками зруйновано багато житлових будинків, пошкоджені навчальний заклад, господарські та інші споруди, сталося займання лісопосадки та поля з пшеницею.

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