Home / Війна / На Донеччині окупанти влучили в людей, що готували їжу надворі: загиблий і п’ятеро поранених

На Донеччині окупанти влучили в людей, що готували їжу надворі: загиблий і п’ятеро поранених

27/06/2022 18:16

У селищі Новолуганське Донецької області російські окупанти вбили одного і поранили п’ятьох місцевих мешканців, які готували їжу на вулиці.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Донецької обласної прокуратури.

“За даними слідства, 26-27 червня 2022 року збройні сили РФ вдарили з реактивної артилерії по Краматорському, Покровському та Бахмутському районах Донеччини.

Зокрема, у с. Новолуганське російські загарбники поранили шістьох цивільних осіб, які за відсутності в селі водо-, газо- та електропостачання готували їжу на вулиці, поблизу від своїх домівок.

У постраждалих діагностовані множинні осколкові поранення та мінно-вибухові травми, один з них згодом помер у лікарні”, – йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники атакували міста Бахмут, Торецьк та Костянтинівка, села Катеринівка, Малинівка, Кліщіївка та Ягідне.

Потужними ворожими атаками зруйновано багато житлових будинків, пошкоджені навчальний заклад, господарські та інші споруди, сталося займання лісопосадки та поля з пшеницею.

Читайте також:
3-й полк спецпризначення показав знищення колони російської техніки на Донеччині. ВІДЕО

Унікальних переглядів: 16
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Зеленський зустрівся із Санду: говорили про нові шляхи транзиту і посилення співпраці

Україна та Молдова домовилися про створення нових транзитних шляхів та розширення експортного потенціалу обох країн. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse