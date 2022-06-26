3-й полк спецпризначення показав знищення колони російської техніки на Донеччині. ВІДЕО

3-й окремий полк спеціального призначення ССО ЗСУ імені князя Святослава Хороброго показав знищення колони російської техніки на Донеччині, зокрема машин реактивних систем залпового вогню.

Про це йдеться в повідомленні на ФБ-сторінці 3 опспп.

ССО коригували – артилеристи ЗСУ знищували.

“Не секрет, що артилерія противника має перевагу над нашою. Відтак, вона завжди є пріоритетною ціллю українських воїнів. І особливо, коли мова йде про системи великого калібру.

Розвідники ССО України на Донеччині виявили колону ворога, що налічувала шість РСЗВ “Ураган”, транспортно-заряджаючі машини, бензовози, вантажівки, машини управління вогнем, БТР та БМП.

Вдало навівши артилерію, воїни ССО корегували вогонь українських гармат, поки ті розносили ворожу техніку на шмаття”, – ідеться в коментарі “Святославового” полку.

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