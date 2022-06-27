Майя Санду прибула до Києва

Президент Молдови Майя Санду

Сьогодні президентка Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. В ході візиту запланована її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт Адміністрації президента Молдови у понеділок, 27 червня.

“Президентка Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві”, – йдеться в повідомленні.

Також в ході візиту Санду відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь.

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