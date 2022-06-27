В Україні дозволили одночасно вакцинувати від COVID-19 та інших хвороб

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В Україні дозволили одночасно вводити вакцини проти COVID-19 та інших інфекційних хвороб дорослим і дітям від 12 років.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Це рішення затверджено наказом МОЗ № 1067 від 20 червня. Відтепер за один візит до медичного закладу можна буде щепитися одразу від кількох небезпечних хвороб.

“Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не може “перевантажити” імунну систему. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі”, – наголосив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

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