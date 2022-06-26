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У Маріуполі окупанти спалили всю бібліотеку храму Петра Могили, де були й унікальні книжки

26/06/2022 08:22

Російські окупанти в Маріуполі спалили всі книжки з бібліотеки храму Святителя Петра Могили Православної церква України.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

“У храмі Петра Могили за наводкою та сприянням попів РПЦ була вилучена та спалена на подвір’ї вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками”, – зазначив Андрющенко.

За його словами, бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.

Маріупольська церква Петра Могили та Успіння святої Богородиці (нижній та верхній храм) була побудований за підтримки містян. Вона внесена у Книгу рекордів України як храм із найбільшим ручним петриківським розписом.
У Маріуполі храм був відомий також як благодійний центр та осередок української культури.

За даними Андрющенка, після окупації Маріуполя росіяни вирішують питання щодо знесення українського храму або переформатування його “за канонами РПЦ”.

До того як спалити бібліотеку, росіяни під супроводом охорони привезли в місто делегацію Московської патріархії. Російські церковники дали колаборантам вказівку відновити роботу храмів і молитися за російських військових.

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