Home / Війна / Рашисти марно намагалися відбити втрачені території на півночі Херсонщини

Рашисти марно намагалися відбити втрачені території на півночі Херсонщини

25/06/2022 09:00

Російські підрозділи марно намагалися відбити втрачену територію на півночі Херсонської області, в районі селища Високопілля Бериславського району.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 25 червня.

“На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.
Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов”, – сказано в повідомленні.

Читайте також:
Ворог із півдня намагається блокувати Лисичанськ, наступає на Бахмут, – Генштаб

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У Києві відбулося нагородження премією імені Леся Танюка. Серед лауреатів – авторка “Новинарні”

У Центрі Леся Курбаса в Києві відбулося вручення премії імені Леся Танюка “За збереження історичної пам’яті” за 2022 рік, лауреатами якої стали журналістка та письменниця, авторка “Новинарні” Наталка Позняк-Хоменко,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse