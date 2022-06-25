Рашисти марно намагалися відбити втрачені території на півночі Херсонщини

Російські підрозділи марно намагалися відбити втрачену територію на півночі Херсонської області, в районі селища Високопілля Бериславського району.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 6:00 суботи, 25 червня.

“На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. Ведуть розвідку, удосконалюють інженерне обладнання позицій та намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Для відновлення раніше втраченого положення, силами до ротної тактичної групи, ворог вів наступ у напрямку Потьомкине – Високопілля Херсонської області, успіху не мав, відійшов”, – сказано в повідомленні.

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