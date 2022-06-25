Нацполіція відкрила 830 кримінальних справ проти колаборантів

Національна поліція відкрила 830 кримінальних проваджень за статтею про колабораційну діяльність.
Про це повідомив в інтерв’ю виданню “Новое время” очільник Нацполіції Ігор Клименко.
За його словами, 1355 осіб за колаборанство вже отримали підозри, до суду скерували 55 таких кримінальних проваджень.
Очільник Нацполіції уточнив, що фігурантами справ є люди, які були при владі, а також колишні працівники правоохоронних органів.
“Є такі люди, які відверто симпатизували російській федерації, чекали «рускій мір». Це пов’язано було і з пропагандою, яку нав’язували багато років російські засоби масової інформації, та й деякі політичні партії, які функціонували на території нашої держави”, – зазначив Клименко.
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