Нацполіція відкрила 830 кримінальних справ проти колаборантів

Ігор Клименко. Фото - пресслужба Нацполіції

Національна поліція відкрила 830 кримінальних проваджень за статтею про колабораційну діяльність.

Про це повідомив в інтерв’ю виданню “Новое время” очільник Нацполіції Ігор Клименко.

За його словами, 1355 осіб за колаборанство вже отримали підозри, до суду скерували 55 таких кримінальних проваджень.

Очільник Нацполіції уточнив, що фігурантами справ є люди, які були при владі, а також колишні працівники правоохоронних органів.

“Є такі люди, які відверто симпатизували російській федерації, чекали «рускій мір». Це пов’язано було і з пропагандою, яку нав’язували багато років російські засоби масової інформації, та й деякі політичні партії, які функціонували на території нашої держави”, – зазначив Клименко.

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