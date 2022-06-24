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В Україні заблокували активи видобувних компаній російського олігарха на ₴1 млрд

24/06/2022 11:56

Служба безпеки України заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень.

Про це в п’ятницю, 24 червня, інформує пресцентр СБУ.

“Правоохоронці припинили діяльність організації, яка займалась незаконним видобутком українських надр у промислових масштабах. Нею керував впливовий російський бізнесмен, якому належала ціла фінансово-промислова група”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що компанія направляла свої мільйонні прибутки на фінансування повномасштабної агресії РФ, а також на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України.

На Київщині та Житомирщині комерційні структури олігарха займались масштабним видобутком піску та щебеню без сплати податків до держбюджету.

Також, за даними СБУ, зловмисники причетні до схем рейдерських захоплень спеціалізованих підприємств надровидобувної галузі України.

Крім того, бізнесмен систематично виправдовував російську агресію, заперечував злочини окупантів і підтримував терористичні організації на сході України, а також став засновником однієї з російських компаній разом з так званим “міністром “ДНР”.

“За матеріалами СБУ наклали арешт на особисте майно російського олігарха, активи підконтрольних підприємств і незаконно видобуті корисні копалини на загальну суму понад 1 млрд грн”, – йдеться в повідомленні.

Зараз триває робота для притягнення до відповідальності організаторів та учасників цієї злочинної діяльності.

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Україна

В Україні заблокували активи видобувних компаній російського олігарха на ₴1 млрд

Служба безпеки України заблокувала активи видобувних компаній російського олігарха на понад 1 мільярд гривень. Про це в п’ятницю, 24 червня, інформує пресцентр СБУ. “Правоохоронці припинили діяльність організації, яка займалась...

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