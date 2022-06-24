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У США суд скасував рішення 1973 року, яке давало право на аборти

24/06/2022 21:13

Верховний суд США скасував історичне рішення у справі “Роу проти Уейда” 1973 року, яке давало право на аборти в країні. Тепер кожен штат зможе самостійно регулювати цю сферу.

Про це повідомляє Washington Post у п’ятницю, 24 червня.

Зазначається, що це може призвести  до фактичної заборони абортів у консервативно налаштованих штатах Півдня та Середнього Заходу США.

“Конституція не надає права на аборт. Право регулювання абортів повертається народу та його обраним представникам”, – йдеться у рішенні суду.

Противники вердикту зазначають, що це ймовірно призведе до збільшення підпільних абортів. Як наслідок – збільшення смертності серед жінок, відмови від новонароджених та зростання дітовбивств.

Попри те, що кожен штат може вирішувати це питання на свій розсуд, очікують ухвалення поправок до законодавства у 50 штатах. Тож зміни торкнуться близько 36 млн жінок репродуктивного віку.

“13 штатів заборонять аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше “тригерні закони”. Вони набувають чинності відразу, як тільки рішення у справі “Роу проти Вейда” скасують.

Ці закони роблять виняток для випадків, коли життю матері загрожує небезпека, але більшість не включає винятків щодо зґвалтування чи інцесту”, – пише видання.

Кореспонденти CNBC також зазначають, що за кілька хвилин після цього рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.

Ймовірно, жінки будуть змушені їхати до інших штатів, де дозволена процедура штучного переривання вагітності.

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