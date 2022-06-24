Home / В окупації / Росіяни звітували про звільнення Мелітополя від ворон, – Федоров

Росіяни звітували про звільнення Мелітополя від ворон, – Федоров

24/06/2022 15:28

Російська окупаційна влада створила штаб для проведення референдуму в захопленому Мелітополі, проте у місті триває спротив.

Про це та інше мер Іван Федоров розповів в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 24 червня.

За його словами, загарбники переконують пенсіонерів, які залишилися в Мелітополі, що без отримання російських паспортів вони не зможуть отримувати пенсії, а підприємцям погрожують «націоналізацією» майна в разі відмови від реєстрації в окупаційній «податковій інспекції».

«Перш за все, держава Україна виконує свої зобов’язання, всі пенсії, соціальні виплати, зарплати в бюджетній сфері виплачуються і будуть виплачуватися. А що стосується підприємців, то, звичайно, ми розуміємо, що таке націоналізація від рашистів», – зазначив він.

Він також закликав людей, які залишаються в місті, не платити окупаційній влади за комунальні послуги.

Крім того, Федоров розповів, що в Мелітополі наростає супротив.

«У той час, коли рашисти відрапортували в своїх засобах масової інформації, що вони звільнили жителів тимчасово окупованого міста від ворон – я не жартую, вони сказали, що основна проблема Мелітополя – це ворони, і вони звільнили тим, що випиляли дерева. Мелітопольські партизани із сьогоднішнього дня відкрили сезон полювання, і по всьому місту є фото одного з головних гауляйтерів, і за його голову вже дають 10 тисяч доларів. Я впевнений, що ставки будуть зростати, і спротив у Мелітополі зможе звільнити Мелітополь від гауляйтерів», – сказав міський голова, його цитує “Радіо Свобода”.

Федоров додав, що кілька днів тому стало відомо, що російські війська створили штаб для проведення так званого «референдуму». За його даними, штаб очолила колишня членкиня «Партії регіонів» Галина Катющенко.

За інформацією Федорова, три-чотири тижні тому, коли ще був мобільний зв’язок, у Мелітополі залишалося близько 70 тисяч людей. Жителі виїздять із міста, хоча наразі це можливо тільки приватним транспортом, причому російські військові вимагають із цивільних гроші на кожному блокпосту – від 300 до 3000 гривень, зазначив мер.

Крім того, в місті посилилися викрадення людей в спробі придушити спротив окупації.

«Викрадаються пастирі, активісти, підприємці, всі ті, хто, на їхню думку, може діяти проти РФ. Але їм точно доведеться викрасти всі 60 тисяч людей, які зараз перебувають у Мелітополі, тому що проти всі», – додав він.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

Читайте також:
Росіяни визначилися з датою “референдумів” на Херсонщині та Запоріжжі

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

СБУ викрила агентурну мережу розвідки РФ, що готувала вторгнення. До неї входив нардеп Деркач

Правоохоронці викрили агентурну мережу Головного управління Генерального штабу Російської Федерації, до якої входив народний депутат України Андрій Деркач. Про це в п’ятницю, 24 червня, інформує пресцентр Служби безпеки України....

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse