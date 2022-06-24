Росіяни звітували про звільнення Мелітополя від ворон, – Федоров

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Російська окупаційна влада створила штаб для проведення референдуму в захопленому Мелітополі, проте у місті триває спротив.

Про це та інше мер Іван Федоров розповів в ефірі національного телемарафону в п’ятницю, 24 червня.

За його словами, загарбники переконують пенсіонерів, які залишилися в Мелітополі, що без отримання російських паспортів вони не зможуть отримувати пенсії, а підприємцям погрожують «націоналізацією» майна в разі відмови від реєстрації в окупаційній «податковій інспекції».

«Перш за все, держава Україна виконує свої зобов’язання, всі пенсії, соціальні виплати, зарплати в бюджетній сфері виплачуються і будуть виплачуватися. А що стосується підприємців, то, звичайно, ми розуміємо, що таке націоналізація від рашистів», – зазначив він.

Він також закликав людей, які залишаються в місті, не платити окупаційній влади за комунальні послуги.

Крім того, Федоров розповів, що в Мелітополі наростає супротив.

«У той час, коли рашисти відрапортували в своїх засобах масової інформації, що вони звільнили жителів тимчасово окупованого міста від ворон – я не жартую, вони сказали, що основна проблема Мелітополя – це ворони, і вони звільнили тим, що випиляли дерева. Мелітопольські партизани із сьогоднішнього дня відкрили сезон полювання, і по всьому місту є фото одного з головних гауляйтерів, і за його голову вже дають 10 тисяч доларів. Я впевнений, що ставки будуть зростати, і спротив у Мелітополі зможе звільнити Мелітополь від гауляйтерів», – сказав міський голова, його цитує “Радіо Свобода”.

Федоров додав, що кілька днів тому стало відомо, що російські війська створили штаб для проведення так званого «референдуму». За його даними, штаб очолила колишня членкиня «Партії регіонів» Галина Катющенко.

За інформацією Федорова, три-чотири тижні тому, коли ще був мобільний зв’язок, у Мелітополі залишалося близько 70 тисяч людей. Жителі виїздять із міста, хоча наразі це можливо тільки приватним транспортом, причому російські військові вимагають із цивільних гроші на кожному блокпосту – від 300 до 3000 гривень, зазначив мер.

Крім того, в місті посилилися викрадення людей в спробі придушити спротив окупації.

«Викрадаються пастирі, активісти, підприємці, всі ті, хто, на їхню думку, може діяти проти РФ. Але їм точно доведеться викрасти всі 60 тисяч людей, які зараз перебувають у Мелітополі, тому що проти всі», – додав він.

Мелітополь перебуває під контролем військ РФ від 25 лютого. На початку травня мер Федоров заявляв, що з окупованого міста виїхали понад 60% жителів, а основними проблемами тих, хто залишився, стали дефіцит продуктів та безробіття.

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