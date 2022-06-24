В Україні створили комікс про Маріуполь.
Про це в п’ятницю, 24 травня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.
Комікс включає чотири графічні повісті :
“Війна дає змогу бачити не тільки смерті, руйнування і знищення, вона також дає можливість бачити справжніх героїв, доброту незнайомців, єднання в очах мільйонів та історії, від який холоне кров. Наш перший випуск журналу-коміксу присвячений місту Марії. Місту, яке стало пеклом на землі. Історія про відважних лікарів, море, яке врятувало життя, Драмтеатр, який став прихистком і трагедією для сотень людей. Про дорогу в пекло, з якого дивом вдалось повернутись”, — кажуть автори коміксу.
Збірник коміксів опублікував журнал соціальних мальописів Inker спільно з видавництвом українських коміксів UA Comix.
Безкоштовно переглянути комікс можна за посиланням.
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