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В Україні створили комікс про Маріуполь

24/06/2022 16:32

В Україні створили комікс про Маріуполь.

Про це в п’ятницю, 24 травня, повідомила пресслужба Маріупольської міської ради.

Комікс включає чотири графічні повісті :

  • Медик – Володимира Кузнєцова та Захара Поліщука,
  • Дорога з пекла і назад – Володимира Кузнєцова та Наталії Тарасенко,
  • Врятований морем – Ярко Філевича та
  • Драмтеатр – Олексія Чорного та Максима Солнцева. Кожна історія виконана в оригінальному стилі.

“Війна дає змогу бачити не тільки смерті, руйнування і знищення, вона також дає можливість бачити справжніх героїв, доброту незнайомців, єднання в очах мільйонів та історії, від який холоне кров. Наш перший випуск журналу-коміксу присвячений місту Марії. Місту, яке стало пеклом на землі. Історія про відважних лікарів, море, яке врятувало життя, Драмтеатр, який став прихистком і трагедією для сотень людей. Про дорогу в пекло, з якого дивом вдалось повернутись”, — кажуть автори коміксу.

Збірник коміксів опублікував журнал соціальних мальописів Inker спільно з видавництвом українських коміксів UA Comix.

Безкоштовно переглянути комікс можна за посиланням.

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