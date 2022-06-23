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У Маріуполі окупанти створюють “Юнармію”

23/06/2022 12:03

У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники підлітків почали приймати до так званого військово-патріотичного руху “Молода гвардія – Юнармія”.

Про це в четвер, 23 червня, повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

“Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом з батьками та «освітянами» прагнуть вислужитись. Огидно. Однак, охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає”, – написав він.

“Юнармія” – російська дитячо-юнацька мілітарна організація при міністерстві оборони РФ. Вирізняється радикальною пропагандистською роботою серед російської молоді. Членами організації стають діти з 8 років.

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