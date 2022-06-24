Херсонщина: після успішного наступу ЗСУ частина росіян втекла зі своїх позицій

Після успішного наступу Сил оборони України в Херсонській області частина росіян втекла зі своїх позицій.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у п’ятницю, 24 червня.
Зазначається, що на Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів.
“За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області”, – йдеться в повідомленні.
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