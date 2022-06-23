Якщо Сєвєродонецьк окупують і ЗСУ відійдуть, то люди в бомбосховищах “Азоту” стануть заручниками росіян, – Гайдай

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У разі окупації Сєвєродонецька люди, які ховаються від обстрілів у бомбосховищах заводу “Азот”, стануть заручниками російських загарбників, українські військові не відкидають можливості відходу на нові більш укріплені позиції.

Про це у четвер, 23 червня, заявив голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

“У разі окупації Сєвєродонецька люди, що ховаються в укриттях “Азоту”, стануть заручниками рашистів. Вихід буде лише на окуповану частину Луганської області”, – вважає Гайдай.

Він наголосив, що ворог кинув усі сили, щоб окупувати всю Луганську область найближчим часом, бої тривають на усіх напрямках.

“У Сєвєродонецькій промзоні вже зруйновано багато захисних споруд, не виключаємо можливості відходу на нові більш укріплені позиції”, – додав він.

Крім того, Гайдай повідомив, що на нещодавно окупованих територіях російські загарбники вже почали так звану “фільтрацію”.

“Полюють за активістами та людьми, причетними до військової справи, у полі зору також родичі таких категорій людей. Чоловіків змушують йти воювати проти України, тобто використовують як “гарматне м’ясо”, – написав глава ОВА.

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