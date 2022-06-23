У мережі показали одночасну роботу трьох “Точок-У” по росіянах. ВІДЕО

Скріншот із відео

“Пуск одразу трьох ТРК “Точка-У”. Кацапські склади з боєприпасами покидають чат”, – йдеться в повідомленні.

Відео поширили у четвер, 23 червня, у нішевому телеграм-каналі.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!