У мережі показали одночасну роботу трьох “Точок-У” по росіянах. ВІДЕО

У мережі показали роботу трьох українських тактичних ракетних комплексів “Точка-У”.
Відео поширили у четвер, 23 червня, у нішевому телеграм-каналі.
“Пуск одразу трьох ТРК “Точка-У”. Кацапські склади з боєприпасами покидають чат”, – йдеться в повідомленні.
Роботу наших ракетних військ прикриває військовослужбовець з ПЗРК.
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