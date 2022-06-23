Home / Україна / Політика / Суд заборонив Прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко

Суд заборонив Прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко

23/06/2022 13:00

Восьмий апеляційний суд ухвалив рішення про заборону Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.

Про це в четвер, 23 червня, інформує сайт руху “Чесно”.

Майно, кошти та активи політичної сили мають перейти у власність держави.

Суд розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування Служби безпеки України на загрози національній безпеці.

Ніхто з представників Прогресивної соціалістичної партії не взяв участі у судовому засіданні.

Судді не допустили на слухання справи нікого з громадських активістів чи журналістів. Відтак засідання відбулось за зачиненими дверима, як і 20 червня, коли суд заборонив партію партії “Опозиційна платформа – За життя“.

У представників партії є можливість оскаржити рішення суду у Верховному суді протягом 20 днів.

Прогресивна соціалістична партія України була зареєстрована 1996 року і відтоді її незмінно очолює Наталія Вітренко. Вона невдало балотувалася від цієї політсили на президентських виборах у 1999 та 2004 роках.

У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю, організовувала спільні мітинги проти вступу України в НАТО.

Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій “ОПЗЖ”, “Опозиційний блок”, “Партії Шарія”, “НАШІ”, “Блок Володимира Сальдо”, “Соціалістичної партії України”, партії “Держава”, “Соціалісти”, “Справедливість та розвиток”, “Лівої опозиції” та “Союз лівих сил”.

Читайте також:
За кордоном перебувають близько десяти депутатів із ОПЗЖ, – Стефанчук

Унікальних переглядів: 7
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Суд заборонив Прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко

Восьмий апеляційний суд ухвалив рішення про заборону Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко. Про це в четвер, 23 червня, інформує сайт руху “Чесно”. Майно, кошти та активи політичної сили мають...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse