Суд заборонив Прогресивну соціалістичну партію Наталії Вітренко

Наталія Вітренко

Восьмий апеляційний суд ухвалив рішення про заборону Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко.

Про це в четвер, 23 червня, інформує сайт руху “Чесно”.

Майно, кошти та активи політичної сили мають перейти у власність держави.

Суд розглядав звернення, підготовлене на підставі указу президента, рішення РНБО та відповідного реагування Служби безпеки України на загрози національній безпеці.

Ніхто з представників Прогресивної соціалістичної партії не взяв участі у судовому засіданні.

Судді не допустили на слухання справи нікого з громадських активістів чи журналістів. Відтак засідання відбулось за зачиненими дверима, як і 20 червня, коли суд заборонив партію партії “Опозиційна платформа – За життя“.

У представників партії є можливість оскаржити рішення суду у Верховному суді протягом 20 днів.

Прогресивна соціалістична партія України була зареєстрована 1996 року і відтоді її незмінно очолює Наталія Вітренко. Вона невдало балотувалася від цієї політсили на президентських виборах у 1999 та 2004 роках.

У своїй програмі Вітренко пропонувала міждержавний союз з Росією та Білоруссю, організовувала спільні мітинги проти вступу України в НАТО.

Окрім ПСПУ, суд уже заборонив діяльність партій “ОПЗЖ”, “Опозиційний блок”, “Партії Шарія”, “НАШІ”, “Блок Володимира Сальдо”, “Соціалістичної партії України”, партії “Держава”, “Соціалісти”, “Справедливість та розвиток”, “Лівої опозиції” та “Союз лівих сил”.

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