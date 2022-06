Офіційно: Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу

“Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Мої вітання президенту України Володимиру Зеленському та президенту Молдови Майї Санду, а також народам України та Молдови”, – зазначив він.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.

— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022