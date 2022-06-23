Офіційно: Україна – кандидат на вступ до Європейського Союзу

Європейська рада надала Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту у Брюсселі 23 червня.
Про це написав у твітері президент Європейської ради Шарль Мішель.
“Європейська рада щойно прийняла рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент. Сьогоднішній день знаменує собою вирішальний крок на вашому шляху до ЄС. Мої вітання президенту України Володимиру Зеленському та президенту Молдови Майї Санду, а також народам України та Молдови”, – зазначив він.
Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.
A historic moment.
Today marks a crucial step on your path towards the EU.
Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩
Our future is together.
— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022
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