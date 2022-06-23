Десантники 95-ї бригади наловили полонених в районі Краснопілля. ВІДЕО

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ взяли в полон з десяток представників російських окупаційних військ.
Відео поширив на сторінці у ФБ Юрій Мисягін у четвер, 23 червня.
“Свіжий улов наших підрозділів в районі селища Краснопілля Слов’янського району. Недалеко від Ізюма. Відзначилися бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ”, – йдеться в дописі.
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