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Десантники 95-ї бригади наловили полонених в районі Краснопілля. ВІДЕО

23/06/2022 19:31

Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ взяли в полон з десяток представників російських окупаційних військ.

Відео поширив на сторінці у ФБ Юрій Мисягін у четвер, 23 червня.

“Свіжий улов наших підрозділів в районі селища Краснопілля Слов’янського району. Недалеко від Ізюма. Відзначилися бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ”, – йдеться в дописі.

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