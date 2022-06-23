Десантник 80-ї бригади збив ворожий Ка-52. Знищення “Алігатора” присвятив одномісячній дитині

Фото: Командування ДШВ ЗСУ

22 червня стрільцем-зенітником 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ з переносного зенітно-ракетного комплексу “Ігла” (9К38) назавжди приземлено бойовий вертоліт Ка-52 на східному напрямку.

Про це у четвер, 23 червня, повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.

Завдячуючи майстерності військовослужбовця, ворожа повітряна ціль була вражена з першого пуску ракети.

“В той день наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно у восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольота Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК “Ігла”, і здійснив пуск. Ракета влучила у “вертушку”! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим, – розповідає стрілець-зенітник на ім’я Назар.

З його слів, знищення бойового вертольоту загарбників він присвятив своїй дитині, якій нещодавно виповнився місяць з дня її народження.

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