Україна вже отримала $7,4 млрд фіндопомоги із заявлених $30 млрд, – Нацбанк

За чотири місяці країни-партнери та міжнародні фінансові організації надали Україні $7,4 млрд для покриття дефіциту державного бюджету. Водночас загальний обсяг фінансової допомоги на сьогодні становить 30 млрд доларів. Про це інформує пресслужба Національного банку України.

Як уточнюється в звіті, через війну в Україні екстраординарно зросли витрати на оборонну сферу та підтримку населення.

Водночас економічна криза призвела до суттєвого скорочення доходів. У зв’язку з цим параметри дефіциту держбюджету довелося переглянути: якщо торік його запланували на рівні 189 млрд грн, то зараз він становить 744 млрд грн. Зокрема, для покриття дефіциту бюджету потрібно $5 млрд.

Аналітики НБУ зазначають, що фінансування оборонних та соціальних витрат, так само як і підтримка економіки, надалі критично залежить від своєчасного надходження міжнародної допомоги.

Близько двох третин очікуваної допомоги від міжнародних партнерів складають позички на пільгових умовах – під низькі відсотки та на тривалі терміни. Проте вони несуть валютні ризики у майбутньому.

Паралельно із цим Україна продовжує своєчасно обслуговувати держборг. Обсяги виплат у найближчий рік є помірними.

У НБУ уточнюють, що зараз обговорюється можливість надання Києву “канікул” для виплат із зовнішнього боргу.

Крім того, уряд залучає кошти і на внутрішньому борговому ринку. Втім, обсяги залучення зараз не перевищують погашень за відповідний період.

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