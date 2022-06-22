Телецентр в тимчасово окупованому Донецьку пошкоджено обстрілами, мовлення припинено

Телецентр у тимчасово окупованому Донецьку (Петровський район) пошкоджено внаслідок обстрілу, мовлення з нього призупинено.
Про це у середу, 22 червня, повідомив так званий заступник директора “Радіотелевізійного центру передачі” Олександр Чеботарьов, пишуть з посиланням на сепарЗМІ “Новости Донбасса”.
“Станом на сьогодні внаслідок обстрілів сильні ушкодження отримав телецентр на Петрівці, тому схеми мовлення змінено – мовлення з цього телецентру призупинено. Цифрові канали зараз в ефірі, аналогових немає. Сама вежа стоїть, але досить сильно пошкоджені апаратні, частину обладнання нам вдалося евакуювати”, – сказав Чеботарьов.
Він запевняє, що в Донецьку наразі доступні 38 каналів, в решті міст і районів на підконтрольній “ДНР” території — від 10 до 20.
“До робіт у Петровському районі приступимо, коли хоч трохи затихнуть обстріли, тому що територією там “прилітає” досі, всього з початку місяця було близько 50 “прильотів”, – додав Чеботарьов.
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