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Після “чорної” доби рашисти відновили удари з РСЗВ по Харківщині, є нові жертви

22/06/2022 11:07

З початку доби 22 червня російські окупанти вчинили кілька обстрілів із реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі у Харківській області, відомо вже про двох загиблих.

У селищі Золочів внаслідок прямого влучання російської ракети зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок. З-під його завалів рятувальники витягнули одного загиблого.

Також обстріли сильно пошкодили ще одну двоповерхівку та гараж, розповів “Суспільному. Харків” голова Золочівської громади Віктор Коваленко.

Обстріли сталися о 00:30. Вранці рятувальники продовжують розбирати завали, під ними перебувають люди, сказав Коваленко.

У місті Чугуїв внаслідок ранкового обстрілу РФ також загинула щонайменше одна людина. Тут снаряд влучив у міську котельну, також пошкоджені житлові будинки, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

Детальніше про кількість поранених та загиблих у Чугуєві повідомлять після закінчення рятувальних робіт.

Мінаєва закликала людей дотримуватися правил безпеки та не перебувати на вулицях без потреби.

Наслідки обстрілу Чугуєва на Харківщині 21 червня 2022 року. Фото: ФБ Сергій Болвінов

Як відомо, ввечері 21 червня російська армія обстріляла Чугуїв – шестеро людей загинули, ще стільки ж отримали поранення.
Вранці 21 червня рашисти обстріляли село Уди Золочівської громади, троє людей загинули.
Загалом за минулу добу, яку назвали “чорною”, на Харківщині 15 людей загинули, 16 отримали поранення.

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Україна

Після “чорної” доби рашисти відновили удари з РСЗВ по Харківщині, є нові жертви

З початку доби 22 червня російські окупанти вчинили кілька обстрілів із реактивної артилерії по цивільній інфраструктурі у Харківській області, відомо вже про двох загиблих. У селищі Золочів внаслідок прямого...

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