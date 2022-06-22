Безпілотник завдав удару по НПЗ в Ростовській області РФ. ВІДЕО

У Російській Федерації ударний безпілотник атакував Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області. На підприємстві – вибух і пожежа.

Про це вранці в середу, 22 червня, інформує “РИА Новости”.

“Пожежа на площі 50 “квадратів” сталася на Новошахтинському нафтопереробному заводі у Ростовській області”, – йдеться в повідомленні.

В мережі опублікували відео, як по території заводу було завдано удару з безпілотника.

“Зі сторони України прилетів?“, – запитує один очевидець іншого. Той підтверджує: “Так, з тої сторони прилетів”.

Новошахтинський нафтопереробний завод розташований на відстані близько 10 км від державного кордону України. Ростовська область РФ межує із тимчасово окупованою Луганщиною (ОРЛО).

Новошахтинський завод нафтопродуктів проєктною потужністю переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік ввели в експлуатацію у 2009 році.

27 лютого 2014 року росіяни почали відкриту фазу анексії українського Криму. За даними журналістів “Схем”, того ж дня дружини чинних народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака отримали свої частки у Новошахтинському заводі нафтопродуктів приблизно за $40 000.

Торік у квітні російський “Интерфакс” повідомив, що новим власником Новошахтинського НПЗ став великий будівельний підрядник “ПЕТОН”.

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