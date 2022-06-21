Уряд Німеччини оприлюднив список зброї та обладнання для України

Федеральний уряд Німеччини представив оновлений список летальних і нелетальних озброєнь та обладнання, що передаються (згодом будуть передані) на підтримку України.
Перелік опубліковано у вівторок, 21 червня.
Зазначається, що він включає як запаси Бундесверу, так і поставки, фінансовані промисловістю за кошти федерального уряду.
“У рамках бюджетної процедури 2022 року кошти на ініціативу з модернізації було збільшено до 2 мільярдів євро. Додаткові кошти насамперед підуть на підтримку України. Водночас вони будуть використані для фінансування збільшених обов’язкових внесків Німеччини до Європейського фонду миру (EPF), який, у свою чергу, може бути використаний для відшкодування витрат країн-членів ЄС, зазнаних під час надання підтримки Україні”, – сказано в повідомленні.
Зі списку випливає, що Німеччина надала Україні сім САУ Panzerhaubitzen 2000, про які цього ж дня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Серед летальних і нелетальних озброєнь “у процесі підготовки/реалізації”, без вказання термінів поставок, вказані:
10 000 артилерійських боєприпасів
53 000 зенітних боєприпасів
5,8 млн патронів для ручної стрілецької зброї
7 самохідних гаубиць 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект із Нідерландами)
5000 бойових шоломів
8 мобільних наземних радарів та тепловізійних пристроїв*
8 розвідувальних безпілотників*
10 захищених автомобілів*
7 глушників*
8 електронних засобів захисту від безпілотників*
4 мобільних дистанційно керованих та захищених пристроїв розмінування*
65 холодильників для медичного приладдя
1 пункт дезактивації транспортних засобів
100 автоінжекторів
14 датчиків та глушилок для захисту від безпілотників*
10 антидронових гармат (Antidrohnenkanonen)
32 розвідувальні безпілотники*
54 бронетранспортери M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансує Німеччина)
30 зенітних САУ Gepard, включаючи близько 6000 зенітних боєприпасів*.
Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM*
Радар артилерійського супроводу COBRA*
80 пікапів Toyota*
3 реактивні системи залпового вогню MARS з боєприпасами
100 000 аптечок першої допомоги*
22 вантажівки
*Це поставки промисловості, що фінансуються із коштів урядової ініціативи з модернізації. Деякі поставки пов’язані з ремонтними заходами, або виробництво ще триває; в деяких випадках ще надаються послуги з навчання.
3 000 ПТРК “Панцерфауст 3” плюс 900 рукояток
14 900 протитанкових мін
500 зенітних ракет Stinger
2700 ПЗРК “Стрела”
16 мільйонів патронів для ручної вогнепальної зброї
50 ПТРК Bunkerfäuste
100 кулеметів MG 3 із 500 запчастинами
100 000 ручних гранат
5300 зарядів вибухівки
100 000 метрів детонуючого шнура та 100 000 детонаторів
350 000 підривників
23 000 бойових шоломів
15 піддонів з одягом
178 автотранспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)
100 наметів
12 генераторів
6 піддонів із матеріалами для знешкодження вибухонебезпечних предметів
125 подвійних перископів
1 200 лікарняних ліжок
18 піддонів з медичним приладдям, 60 хірургічних ламп
Захисний одяг, хірургічні маски
10 000 спальних мішків
600 стрілецьких очок
1 радіочастотна система
3 000 польових телефонів з 5 000 рулонів польового кабелю та переносного обладнання
1 польовий шпиталь (спільний проект з Естонією)
353 окуляри нічного бачення
4 електронні пристрої захисту безпілотників
165 біноклів
Медичне приладдя (включаючи рюкзаки, аптечки)
38 лазерних далекомірів
Дизельне та бензинове пальне (поточні поставки)
10 тонн AdBlue
500 штук пов’язок для гемостазу
500 одиниць продовольчих пайків
Продовольство: 2 025 піддонів (68 вантажівок) із 360 000 індивідуальних пайків (EPa)
Запасні частини до МіГ-29
30 спеціальних захищених автомобілів
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