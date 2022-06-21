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Війська РФ захопили Тошківку на Луганщині

21/06/2022 18:40

Ворог захопив селище міського типу Тошківка, що на південний схід від Лисичанська Луганської області.

Про це в ефірі національного телемарафону у вівторок, 21 червня, голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

“На сьогоднішній день, за нашою інформацією, Тошківка повністю окупована росіянами. Вони намагаються продавити оборону наших хлопців між Мирною Долиною і Гірським. Були зупинені вчора, але тиск триває”, – цитує Власенка “Радіо Свобода”.

Тошківка на мапі Донбасу 21 червня 2022

За словами Власенка, фактично вся Луганська область є наразі епіцентром протистояння між ЗСУ та російською армією. На його думку, цей тиждень може бути вирішальним, а бої інтенсивнішими.

Цю інформацію також підтвердив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі національного телемарафону.

“Так, на жаль, ворог мав успіх. Вони кинули туди величезну кількість важкої техніки, особового складу – більше півтори батальйонно-тактичної групи. Вони мали успіхи та захопили Тошківку станом на сьогодні. Продовжуються обстріли по всій території і намагання зробити оточення по трасі Лисичанськ-Бахмут, але поки що в цьому напрямку успіху немає”, – сказав Гайдай.

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні про цей напрямок повідомив зокрема таке: “На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське”.

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