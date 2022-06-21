Російський гелікоптер порушив повітряний простір Естонії

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Гелікоптер російської прикордонної охорони Мі-8 порушив повітряний простір Естонії на південному сході країни в районі Койдула.

Подія трапилася 18 червня, повідомила пресслужба Генерального штабу Сил оборони Естонії, передає ERR.

Інцидент тривав близько двох хвилин. Вертоліт летів без наданого плану польоту та з вимкненим відповідачем.

Російські пілоти не мали двостороннього зв’язку з естонською авіадиспетчерською службою.

Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла РФ та передало йому ноту через цей випадок.

Це друге порушення повітряного простору Естонії цього року.

Минулого року російські літаки порушували кордон Естонії п’ять разів.

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