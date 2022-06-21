Побачила світ нова колода карт “Бий падлюку” з рашистськими злочинцями

Громадські активісти презентували нову редакцію колоди гральних карт із портретами російських військово-політичних керівників, командирів та інших медійних осіб.

Як передає “Новинарня“, про це 20 червня повідомив блогер Антон Ходза, один з ініціаторів проєкту.

Він нагадав, що перша версія колоди “розпізнавальних карт “Бий падлюку” була надрукована 2015 року, і тоді було сподівання, що надалі поновлювати цей проєкт не доведеться.

“Але х***йло внесло корективи і наші плани. І от сьогодні ми презентуємо оновлений тираж колоди. Цього разу до нього увійшли мармизи рашистів та їхніх посібників на окупованих територіях”, – розповів громадський активіст, додавши, що “мета колоди – розпізнавально-опізнавальна та сувенірно-розважальна”.

“Звісно, усіх вмістити в колоду на 36 карт неможливо, але постарались додати основних. Тих, хто найбільша гнида. Тих, хто заслуговує на квиток до пекла”, – пояснив Ходза.

“Окремою категорією в колоді Бий падлюку йдуть пропагандисти. Потвори з огидними пиками, які заслуговують на шибеницю не менше, ніж ті, хто стріляє. Теж будемо по одному викреслювати”, – зазначив ініціатор.

Перший наклад колоди – 1000 примірників, які поїдуть на передову до українських військових. Надалі можливе додруковування.

Випуск колоди фінансово підтримав Благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України, за підтримки головкома Валерія Залужного, випустили дві колоди карт з російськими воєнними злочинцями, політиками та пропагандистами.

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