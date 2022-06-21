Home / Україна / Політика / Побачила світ нова колода карт “Бий падлюку” з рашистськими злочинцями

Побачила світ нова колода карт “Бий падлюку” з рашистськими злочинцями

21/06/2022 00:30

Громадські активісти презентували нову редакцію колоди гральних карт із портретами російських військово-політичних керівників, командирів та інших медійних осіб.

Як передає “Новинарня“, про це 20 червня повідомив блогер Антон Ходза, один з ініціаторів проєкту.

Він нагадав, що перша версія колоди “розпізнавальних карт “Бий падлюку” була надрукована 2015 року, і тоді було сподівання, що надалі поновлювати цей проєкт не доведеться.

“Але х***йло внесло корективи і наші плани. І от сьогодні ми презентуємо оновлений тираж колоди. Цього разу до нього увійшли мармизи рашистів та їхніх посібників на окупованих територіях”, – розповів громадський активіст, додавши, що “мета колоди – розпізнавально-опізнавальна та сувенірно-розважальна”.

“Звісно, усіх вмістити в колоду на 36 карт неможливо, але постарались додати основних. Тих, хто найбільша гнида. Тих, хто заслуговує на квиток до пекла”, – пояснив Ходза.

“Окремою категорією в колоді Бий падлюку йдуть пропагандисти. Потвори з огидними пиками, які заслуговують на шибеницю не менше, ніж ті, хто стріляє. Теж будемо по одному викреслювати”, – зазначив ініціатор.

Перший наклад колоди – 1000 примірників, які поїдуть на передову до українських військових. Надалі можливе додруковування.

Випуск колоди фінансово підтримав Благодійний фонд Сергія Притули.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо, що волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm та військове керівництво України, за підтримки головкома Валерія Залужного, випустили дві колоди карт з російськими воєнними злочинцями, політиками та пропагандистами.

Читайте також:
Благодійна колода карт для снайперів АТО “Бий падлюку”: хто на черзі замість Мотороли й Гіві

 

Унікальних переглядів: 40
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Побачила світ нова колода карт “Бий падлюку” з рашистськими злочинцями

Громадські активісти презентували нову редакцію колоди гральних карт із портретами російських військово-політичних керівників, командирів та інших медійних осіб. Як передає “Новинарня“, про це 20 червня повідомив блогер Антон Ходза,...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse