На Донеччині воїни 10 огшбр знищили 7 одиниць ворожої бронетехніки. ФОТО

У Донецькій області воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ знищили щонайменше сім одиниць ворожої техніки.
Про це вранці в вівторок, 21 червня, інформує пресслужба бригади.
Як відомо, 10-та гірсько-штурмова бригада виконувала бойові завдання на Донеччині в районі окупованої Горлівки.
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