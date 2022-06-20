Ворог вдарив з артилерії по Криворізькому району

Російська армія обстріляла з артилерії Криворізький район Дніпропетровської області, а в Новомосковському районі другу добу гасять пожежу після ракетного удару.
Про це вранці в понеділок, 20 червня, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
“Ніч з обстрілами. Ворог ударив з артилерії по Криворізькому району”, – написав він.
За його повідомленням, у селі Велика Костромка Зеленодольської міської територіальної громади Апостолівського району згорів будинок. Люди не постраждали.
У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею на нафтобазі, що сталася через ракетну атаку 18 червня та забрала два життя.
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