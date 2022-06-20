Протягом трьох годин Росія випустила по півдню України 14 ракет, – командування

Вдень, протягом трьох годин, Росія випустила по півдню України 14 ракет.
Про це, з посиланням на оперативне командування “Південь”, повідомила пресслужба одеської мерії у понеділок, 20 травня.
“Вдень протягом 3 годин ворог наніс по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. В безсилій злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад.
Пожежа на площі понад 300 кв.м оперативно ліквідована рятувальниками.
Постраждалих серед цивільного населення нема.
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