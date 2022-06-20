​На Полтавщині загорілося військове авто, що перевозило боєкомплект, – ОВА

На Полтавщині загорівся військовий автомобіль, який перевозив боєкомплект. Про це повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін у понеділок, 20 червня. Інцидент трапився на залізничному переїзді в селі Руденківка Полтавського району. За словами Луніна, в результаті пожежі боєкомплект почав детонувати. Згодом керівник області повідомив, що загоряння загасили. “На жаль, один військовий отримав опіки рук й обличчя. Його доставили до лікарні. Піротехніки розпочали обстежувати територію”, – зазначив Лунін. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук

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