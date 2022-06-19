Шольц: Політика Меркель щодо Росії не була помилкою, але не подбали про енергонезалежність

Олаф Шольц з лідерами Італії та Франції в Ірпені 16 червня 2022

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Політику своєї попередниці Ангели Меркель щодо РФ канцлер Німеччини Олаф Шольц не вважає помилкою.

Про це він заявив в інтерв’ю dpa, передає Welt.

Шольц загалом захистив політику примирення Меркель із Росією.

“Спроба примирення ніколи не може бути помилковою, як і спроба мирно уживатися. Я бачу себе поряд зі своєю попередницею”, – пояснив бундесканцлер.

Він також підтримав рішення Меркель у 2008 році виступити проти вступу України до НАТО, коли Києву на Бухарестському саміті могли надати План дій щодо членства.

“Критеріям вступу до НАТО має відповідати будь-яка країна, яка бажає вступити до Альянсу. Вступ України до НАТО не стояв на порядку денному. Про це знали всі, зокрема й президент Росії, до речі. Тому абсурдно, що Путін виправдовував свою атаку на Україну зокрема й тим, що в якийсь момент Україна може раптом там опинитися”, – сказав Олаф Шольц.

Водночас Шольц розкритикував енергетичну політику Меркель.

“Було помилкою те, що ми надто сконцентрували наші енергопостачання з Росії, не побудувавши необхідної інфраструктури, щоб ми могли швидко змінити курс, якщо станеться найгірше”, – сказав федеральний канцлер.

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