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Рада ухвалила за основу законопроєкт про обов’язкове бомбосховище в кожній новобудові

19/06/2022 20:13

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.

Про це повідомила народна депутатка, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у разі застосування зброї масового ураження.

Законопроєкт №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять”, – зазначила Шуляк.

Як уточнив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, законопроєкт ухвалено за основу, тобто до другого читання в нього ще можуть бути внесені зміни.

Наразі в документі зазначено, що орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер зможе відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.

Законопроєктом також пропонується:

  • спростити процедуру передачі земельних ділянок для розміщення захисних споруд цивільного захисту;
  • встановити, що проєктна документація на будівництво об’єктів, на яких постійно перебуватимуть понад 50 фізичних осіб або періодично перебуватимуть понад 100 фізичних осіб, обов’язково повинна передбачати розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, проєктні рішення якого мають забезпечувати дотримання вимог доступності для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення;
  • передбачити додаткову підставу для відмови органу державного архітектурно-будівельного контролю у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта в разі недотримання вимог щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту;
  • визначити вимоги щодо утримання захисних споруд цивільного захисту у готовності до використання за призначенням.

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Україна

Рада ухвалила за основу законопроєкт про обов’язкове бомбосховище в кожній новобудові

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі. Про це повідомила народна депутатка, голова партії “Слуга народу”...

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