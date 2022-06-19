Рада ухвалила за основу законопроєкт про обов’язкове бомбосховище в кожній новобудові

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, згідно з яким забудовники зобов’язані проєктувати і споруджувати бомбосховища в кожній новій будівлі.
Про це повідомила народна депутатка, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.
“Війна показала, що в Україні мало надійних укриттів. Значна частина не обладнана евакуаційними виходами, без доступу до систем водопостачання та водовідведення, не пристосована для зберігання продуктів харчування, не кажучи вже про спроможність захистити населення у разі застосування зброї масового ураження.
Законопроєкт №7398 передбачає термінове розгортання в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Так, містобудівна документація повинна включати інформацію про плановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту, бо інакше її не затвердять”, – зазначила Шуляк.
Як уточнив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк, законопроєкт ухвалено за основу, тобто до другого читання в нього ще можуть бути внесені зміни.
Наразі в документі зазначено, що орган державного архітектурно-будівельного контролю відтепер зможе відмовити у видачі сертифікату про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник не завершить роботи з обладнання бомбосховища.
Законопроєктом також пропонується:
Ще до повномасштабного вторгнення:
Стриптиз-клуб у приміщенні бомбосховища: Кличко пояснив, чому це нормально
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