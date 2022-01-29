Стриптиз-клуб у приміщенні бомбосховища: Кличко пояснив, чому це нормально

Журналісти з’ясували, що значна частина позначених на мапі Києва бомбосховищ зайнята різними закладами, включно зі стриптиз-клубом. Але міський голова Віталій Кличко пояснив, що це цілком нормально.
Кореспондент програми “Вікна-новини” Борис Бондарчук пройшовся по укриттях і бомбосховищах, позначених на карті від КМДА, щоб перевірити, чи можна в них сховатися у разі вторгнення російських військ.
Як виявилося, більшість із цих приміщень зайнята магазинами, аптеками та іншими закладами, а щонайменше в одному взагалі розміщений стриптиз-клуб.
Ідеться про заклад “Пентхауз”, який, попри “висотну” назву, розташований у підвальному приміщенні за адресою вулиця Велика Васильківська, 58.
Щоправда, охоронець клубу на запитання, чи знає він, що тут узагалі-то має бути бомбосховище, відповів ствердно. Більше того – запевнив, що в разі надзвичайної ситуації людей вільно пропустять “в укриття”. До слова, вхід до закладу в будні дні коштує 400 гривень.
Водночас, як випливає зі слів міського голови Києва Віталія Кличка, ситуація, коли в призначених для укриття приміщеннях розташовані різні заклади, є цілком нормальною.
“У разі ймовірного бомбардування мешканці столиці зможуть сховатися у спорудах, які в мирний час використовуються за іншим призначенням. Зокрема й для господарських, культурних чи побутових потреб населення.
Тобто у них може бути зараз, наприклад, аптека, банк, кав’ярня, перукарня. У разі виникнення надзвичайних ситуацій ці укриття за рішенням райадміністрацій міста будуть використовувати для захисту населення”, – пояснив Кличко на засіданні Асоціації міст України, яку він очолює.
За його словами, фонд захисних споруд цивільного захисту в столиці включає як сховища, так і споруди подвійного призначення.
“У сховищах укриття отримують працівники підприємств і установ, які продовжують свою діяльність в особливий період і забезпечують життєдіяльність міста, персонал медичних закладів.
А захист населення здійснюється у спорудах подвійного призначення. Таких, як: підземні приміщення метрополітену, підземні паркінги, цокольні, підвальні та напівпідвальні приміщення в будинках”, – зазначив очільник Києва.
Справді, стрип-клуби та аптеки – це значно кращий варіант, ніж чимало інших приміщень, що також вважаються укриттями, але при цьому є закритими для доступу або захаращеними різним сміттям.
Так, раніше експеримент із пошуком бомбосховищ у Києві провела журналістка BBC Сара Рейнсфорд. Вона пройшлася за трьома адресами, вказаними на карті укриттів від КМДА, і знайшла зачинені магазини та забиті двері, що унеможливлює доступ до підвальних приміщень.
Зрештою журналістка констатувала, що без проблем сховатися в разі потреби люди зможуть хіба що в метро. Нагадаємо, що саме Київський метрополітен мер Кличко назвав “ключовим бомбосховищем” столиці на випадок воєнних дій.
Насправді журналістські розвідки останніх кількох місяців свідчать, що серед “офіційних” укриттів є й реально готові прийняти людей на випадок надзвичайної ситуації. Проте, як виглядає, такі випадки є радше винятками.
Раніше повідомлялося, що районні в місті Києві державні адміністрації спланували на випадок надзвичайної ситуації використання 514 сховищ, а також 4415 споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів. Ідеться про 3687 цокольних та підвальних приміщень, 409 підземних автопаркінгів, 272 підземні переходи та 47 підземних приміщень метрополітену.
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Журналісти з’ясували, що значна частина позначених на мапі Києва бомбосховищ зайнята різними закладами, включно зі стриптиз-клубом. Але міський голова Віталій Кличко пояснив, що це цілком нормально. Кореспондент програми “Вікна-новини”...
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