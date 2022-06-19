П’ять “Калібрів” із Херсонщини: в ОК “Південь” розповіли про наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву та свої відповіді

Протягом суботи росіяни двічі завдавали ракетних ударів по Миколаєву.
Про це у зведенні за підсумками 18 червня повідомила пресслужба ОК “Південь”.
“Двічі ракетами атакований Миколаїв. Серед дня подвійний удар ракетами типу Х-55 нанесено по промисловій інфраструктурі. А вечері – другий удар – п’ятьма “Калібрами” з боку Херсонщини”, – розповіли в оеперативному командуванні.
Зазначається, що одна ракета була знищена нашим підрозділом з переносного зенітно-ракетного комплексу. Дві ракети уразили завод пластикових вікон, ще одна – житловий будинок, а наступна влучила в ковбасний цех.
Пожежі на заводі та в цеху на загальній площі близько 400 кв.м локалізовано. Попередньо жертв немає, масштаби руйнувань уточнюються.
У повідомленні ОК зазначено, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено чотири повітряні атаки.
Трійка гелікоптерів завдала удару по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидового Броду та Снігурівки, а винищувачем – по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.
Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 рашистів, одного танка Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.
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