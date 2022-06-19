Президент відзначив державними нагородами військових медиків

До Дня медичного працівника (19 червня) президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та званнями військових медиків.
Указ №417/2022 підписано 17 червня, ним вшановано 36 осіб (зокрема дві дінки), усі – прижиттєво
Документом передбачено:
за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ГОНЧАРЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника медичної служби
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АДАМЧУКА Григорія Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби
БОГАЧОВА Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта медичної служби
ВОЙТОВИЧА Анатолія Андрійовича — полковника медичної служби
ЛЕГУТУ Ігоря Олександровича — полковника медичної служби
НІКОЛЮКА Юрія Євгенійовича — підполковника медичної служби
САМАРСЬКОГО Ігоря Миколайовича — підполковника медичної служби
СОКОЛЮКА Олександра Петровича — капітана медичної служби
СТЕФАНИШЕНА Богдана Вікторовича — майора медичної служби
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
ГАФІЙЧУКА Юрія Григоровича — підполковника медичної служби
МАГЕЯ Михайла Миколайовича — капітана медичної служби
МАЛИЦЬКУ Ольгу Михайлівну — старшого лейтенанта медичної служби
НАУМЕНКА Віталія Олексійовича — молодшого сержанта
ТИМЧИШИНА Дмитра Олеговича — майора медичної служби
ЮХИМЧУКА Тараса Ярославовича — капітана медичної служби
ЯНЧЕНКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
БУРЛАКУ Василя Андрійовича — підполковника медичної служби
КИРИЧИШИНА Віталія Володимировича — майора медичної служби
НЕГОДУЙКА Володимира Володимировича — полковника медичної служби
ПАШКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника медичної служби
САПУ Сергія Анатолійовича — полковника медичної служби
СНІТКА Олександра Анатолійовича — підполковника медичної служби
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АНДРОСОВА Миколу Івановича — капітана медичної служби
БУДОВИЧА Руслана Миколайовича — капітана медичної служби
КРУГЛОВА Павла Олександровича — молодшого сержанта
МАЦИКА Віктора Віталійовича — майора медичної служби
РОГОВСЬКОГО Володимира Михайловича — полковника медичної служби
УМАНЕЦЬ Олену Ігорівну — полковника медичної служби
ЧУЙКІНА Анатолія Вадимовича — капітана медичної служби
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
ГОЙСУ Артема Петровича — старшого сержанта
ЧЕРНИША Артема Олександровича — старшого сержанта
Присвоїти почесне звання
“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ”
ДАНЧИНУ Андрію Олександровичу — начальникові клініки Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, полковнику медичної служби
ЗАВОРОТНОМУ В’ячеславу Івановичу — завідувачеві кабінету клініки Військово-медичного клінічного центру Північного регіону
ЛОСЮ Дмитру Володимировичу — начальникові клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковнику медичної служби
НИКИФОРЮКУ Василю Євгеновичу — заступникові начальника військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, підполковнику медичної служби
СОБКУ Ігорю Володимировичу — доцентові кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, полковнику медичної служби.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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