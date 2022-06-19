Президент відзначив державними нагородами військових медиків

за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм

До Дня медичного працівника (19 червня) президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та званнями військових медиків.

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