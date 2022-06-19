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Президент відзначив державними нагородами військових медиків

19/06/2022 20:57

До Дня медичного працівника (19 червня) президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами та званнями військових медиків.

Указ №417/2022 підписано 17 червня, ним вшановано 36 осіб (зокрема дві дінки), усі – прижиттєво

Документом передбачено:

за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку та високий професіоналізм

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ГОНЧАРЕНКА Ігоря Миколайовича — полковника медичної служби

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АДАМЧУКА Григорія Анатолійовича — старшого лейтенанта медичної служби

БОГАЧОВА Віталія Ігоровича — старшого лейтенанта медичної служби

ВОЙТОВИЧА Анатолія Андрійовича — полковника медичної служби

ЛЕГУТУ Ігоря Олександровича — полковника медичної служби

НІКОЛЮКА Юрія Євгенійовича — підполковника медичної служби

САМАРСЬКОГО Ігоря Миколайовича — підполковника медичної служби

СОКОЛЮКА Олександра Петровича — капітана медичної служби

СТЕФАНИШЕНА Богдана Вікторовича — майора медичної служби

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

ГАФІЙЧУКА Юрія Григоровича — підполковника медичної служби

МАГЕЯ Михайла Миколайовича — капітана медичної служби

МАЛИЦЬКУ Ольгу Михайлівну — старшого лейтенанта медичної служби

НАУМЕНКА Віталія Олексійовича — молодшого сержанта

ТИМЧИШИНА Дмитра Олеговича — майора медичної служби

ЮХИМЧУКА Тараса Ярославовича — капітана медичної служби

ЯНЧЕНКА Дмитра Сергійовича — молодшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

БУРЛАКУ Василя Андрійовича — підполковника медичної служби

КИРИЧИШИНА Віталія Володимировича — майора медичної служби

НЕГОДУЙКА Володимира Володимировича — полковника медичної служби

ПАШКОВСЬКОГО Сергія Миколайовича — полковника медичної служби

САПУ Сергія Анатолійовича — полковника медичної служби

СНІТКА Олександра Анатолійовича — підполковника медичної служби

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АНДРОСОВА Миколу Івановича — капітана медичної служби

БУДОВИЧА Руслана Миколайовича — капітана медичної служби

КРУГЛОВА Павла Олександровича — молодшого сержанта

МАЦИКА Віктора Віталійовича — майора медичної служби

РОГОВСЬКОГО Володимира Михайловича — полковника медичної служби

УМАНЕЦЬ Олену Ігорівну — полковника медичної служби

ЧУЙКІНА Анатолія Вадимовича — капітана медичної служби

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

ГОЙСУ Артема Петровича — старшого сержанта

ЧЕРНИША Артема Олександровича — старшого сержанта

Присвоїти почесне звання

“ЗАСЛУЖЕНИЙ ЛІКАР УКРАЇНИ”

ДАНЧИНУ Андрію Олександровичу — начальникові клініки Національного військово-медичного клінічного центру “Головний військовий клінічний госпіталь”, полковнику медичної служби

ЗАВОРОТНОМУ В’ячеславу Івановичу — завідувачеві кабінету клініки Військово-медичного клінічного центру Північного регіону

ЛОСЮ Дмитру Володимировичу — начальникові клініки Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, полковнику медичної служби

НИКИФОРЮКУ Василю Євгеновичу — заступникові начальника військового госпіталю Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, підполковнику медичної служби

СОБКУ Ігорю Володимировичу — доцентові кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, полковнику медичної служби.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 червня 2022 року
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