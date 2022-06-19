Голлівудська зірка Бен Стіллер підтримав українців і прибув до Львова

Відомого голлівудського актора Бена Стіллера помітили увечері 18 червня на прогулянці центром Львова.
У мережі з’явилися фото та відео актора у Львові.
Зокрема, голлівудська зірка прогулювалася поблизу пам’ятинка Шевченку та Оперного театру.
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що справді Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув. щоб зустрітися з українськими переселенцями, щоб “зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності».
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