Голлівудська зірка Бен Стіллер підтримав українців і прибув до Львова

Бен Стіллер спілкується із співробітницями місії ООН в Україні. Фото - з Твіттера Управління Верховного комісара ООН у справах біженцівмісії ООН

Відомого голлівудського актора Бена Стіллера помітили увечері 18 червня на прогулянці центром Львова. У мережі з’явилися фото та відео актора у Львові. Зокрема, голлівудська зірка прогулювалася поблизу пам’ятинка Шевченку та Оперного театру. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило у Twitter, що справді Бен Стіллер як посол доброї волі ООН прибув. щоб зустрітися з українськими переселенцями, щоб “зустріти сім’ї, чиє життя було розірвано війною та насильством, поділитися історіями про вплив війни на людину та посилити заклики до солідарності». Читайте також:

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Редактор: Зварич Олена